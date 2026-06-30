Інтерфакс-Україна
Події
15:35 30.06.2026

Українська молодь з 2027р. зможе безкоштовно подорожувати країнами ЄС через участь у програмі DiscoverEU – Кулеба

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Українська молодь з 2027р. зможе безкоштовно подорожувати країнами ЄС через участь у програмі DiscoverEU – Кулеба

Починаючи з 2027р. українська молодь вперше зможе брати участь у програмі DiscoverEU в рамках Erasmus+ та безкоштовно подорожувати країнами Європейського Союзу, відповідне рішення ухвалила Європейська Комісія, повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Щороку програмою зможуть скористатися 1 200 українців, які досягли 18 років. Відбір проходитиме двічі на рік – навесні та восени, а перший конкурс для українських учасників запланований на березень 2027 року", – написав він у Телеграм.

За його словами, учасники програми отримають можливість подорожувати Європою протягом одного місяця, використавши сім безкоштовних днів залізничних поїздок. Також програма передбачає знижки на відвідування музеїв, культурних і спортивних заходів, проживання та інші партнерські сервіси.

Вперше програма відкривається для молоді, яка живе в Україні, раніше така можливість була доступна лише українцям, які мали постійне місце проживання в країнах ЄС.

Кулеба повідомив, що для підтримки учасників також буде створено спеціальний Help Desk, який запрацює із січня 2027 року та надаватиме інформаційний супровід щодо участі у програмі.

Віцепрем'єр подякував Єврокомісії та єврокомісарці з питань розширення Марті Кос за підтримку цього рішення.

 

Теги: #кулеба #подорожі #єс #українці

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