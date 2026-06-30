У Львові ексмитника обвинувачують у вбивстві військового під час заходів оповіщення

Львівська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишнього інспектора митниці зі звинуваченням в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП під час заходів оповіщення, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, трагедія сталася на початку квітня у Львові, в районі вулиці Патона. Військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи оповіщення та перевіряли документи. Під час спілкування виникла суперечка. 28-річний брат обвинуваченого намагався залишити місце події, а військовий спробував його зупинити", йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у вівторок .

У цей момент, за версією слідства, колишній митник дістав із нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем. Наздогнавши його, він спершу вдарив у груди. Коли зрозумів, що бронежилет блокує удари, завдав удару в шию. Поранення виявилося смертельним. Попри зусилля медиків, військовослужбовець помер.

Після нападу обвинувачений разом із братом утік на автомобілі. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали. Наразі колишній інспектор Львівської митниці перебуває під вартою. Йому інкримінують умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.