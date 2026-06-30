Інтерфакс-Україна
Події
15:19 30.06.2026

У Львові ексмитника обвинувачують у вбивстві військового під час заходів оповіщення

1 хв читати

Львівська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишнього інспектора митниці зі звинуваченням в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП під час заходів оповіщення, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, трагедія сталася на початку квітня у Львові, в районі вулиці Патона. Військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими проводили заходи оповіщення та перевіряли документи. Під час спілкування виникла суперечка. 28-річний брат обвинуваченого намагався залишити місце події, а військовий спробував його зупинити", йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у вівторок .

У цей момент, за версією слідства, колишній митник дістав із нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем. Наздогнавши його, він спершу вдарив у груди. Коли зрозумів, що бронежилет блокує удари, завдав удару в шию. Поранення виявилося смертельним. Попри зусилля медиків, військовослужбовець помер.

Після нападу обвинувачений разом із братом утік на автомобілі. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали. Наразі колишній інспектор Львівської митниці перебуває під вартою. Йому інкримінують умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Теги: #львів #офіс_генпрокурора #митник #вбивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 30.06.2026
Заочно повідомлено про підозру чотирьом депутатам т.з. днр

Заочно повідомлено про підозру чотирьом депутатам т.з. днр

18:09 29.06.2026
6-річну дівчину ушпиталено у Львові через ураження блискавкою – мер

6-річну дівчину ушпиталено у Львові через ураження блискавкою – мер

17:01 29.06.2026
Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

16:42 29.06.2026
Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

Негода зірвала частину даху з будівлі РДА у Львові, у місті багато повалених дерев та обривів контактної мережі – мер

14:21 29.06.2026
Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентовано у Львові

Перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла презентовано у Львові

00:07 29.06.2026
На Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира військової частини як умисне вбивство – раніше повідомлялося про виявлення без ознак життя офіцера 154-ї ОМБр

На Запоріжжі поліція кваліфікувала смерть командира військової частини як умисне вбивство – раніше повідомлялося про виявлення без ознак життя офіцера 154-ї ОМБр

11:20 27.06.2026
Порошенко у Львові: українці мають усвідомити глобальну силу своєї культури

Порошенко у Львові: українці мають усвідомити глобальну силу своєї культури

16:44 26.06.2026
У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

18:09 25.06.2026
АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

АМКУ дозволив Креді Агріколь Банку придбати банк "Львів"

15:15 25.06.2026
Мережа Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську

Мережа Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

Кабмін отримав EUR3,9 млрд від Євросоюзу на фінансування ОПК та термінові потреби війська – Свириденко

Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

ОСТАННЄ

Суд відправив ексміністра культури Карандєєва на нічний домашній арешт – ЗМІ

Паліса зустрівся з новим військовим аташе США в Україні, обговорювали безпекові питання

Вже 12 постраждалих від ударів КАБ по Сумах – ОВА

Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів

Українська молодь з 2027р. зможе безкоштовно подорожувати країнами ЄС через участь у програмі DiscoverEU – Кулеба

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

Мешканця Херсона засуджено на довічне ув'язнення за роботу на ворога

Ексзаступник голови РДА у Києві пропонував "вирішення питань" з ТЦК за хабарі до $20 тис. – поліція

В Одесі поверхня нагрівалася до 52,9 градусів, у Києві до 51,2 – ЛУН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА