Інтерфакс-Україна
Події
15:06 30.06.2026

У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

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У МЗС підтвердили, що в Монако унаслідок вибуху постраждали троє осіб – членів родини українського походження

Унаслідок вибуху в Монако постраждали троє осіб – члени родини українського походження, здійснюється ідентифікація постраждалих, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України, повідомили журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Посольство України у Французькій Республіці (в межах зони відповідальності якого перебуває Князівство Монако) надіслало запити до місцевих компетентних органів після появи повідомлень про вибух у Монте-Карло. За попередніми даними, близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом вибух рюкзаку, який вона залишила на місці події", – йдеться у коментарі.

У відомства зазначили, що правоохоронці активували екстрений план безпеки, триває розшук підозрюваного. Прокуратура Монако розпочала розслідування, кваліфікація події уточнюється.

"За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", – розповіли у МЗС.

З метою оперативного з'ясування обставин та надання консульсько-правової допомоги посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами.

Як наголосили у МЗС, у рамках визначених процедур надання консульської допомоги, на місці події перебувають українські дипломати.

Раніш ЗМІ повідомляли, що ввечері в понеділок, 29 червня, в результаті вибуху вибухового пристрою біля житлового будинку в Монте-Карло троє людей, зокрема підліток, дістали поранення, двоє з них – дуже серйозні. Серед постраждалих – підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Влада Монако раніше повідомила, що, згідно з даними, отриманими з камер відеоспостереження, невідомий приніс до будівлі прихований у рюкзаку вибуховий пристрій, встановив його, а потім – зник з місця події. За інформацією влади, підозрюваний у вибуху в Монако, залишив князівство і попрямував до Франції.

Теги: #теракт #монако #мзс

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