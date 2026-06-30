Інтерфакс-Україна
Події
15:00 30.06.2026

Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму

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Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів на ТОТ України – у Запорізькій області та у Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження двох мостів – у районі Азовського на ТОТ Запорізької області, а також у районі н.п Ічкі на ТОТ Криму, повідомив про результати ураження НПЗ "Слов'янський" у ніч проти 28 червня.

"29 червня та в ніч на 30 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у вівторок.

Так, за даними Генштабу, уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі н.п Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму. "Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували щодо результатів оцінки ураження, завданого 28 червня 2026 року по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). За даними Генштабу, підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти.

Також Генштаб повідомив про ураження пунктів управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області (РФ), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області. Також уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

 

Теги: #війна #генштаб #мости #ураження

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