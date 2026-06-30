Мешканця Херсона засуджено на довічне ув'язнення за роботу на ворога

На Херсонщині до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жителя Херсона, який після деокупації міста передавав ворогу розвідувальну інформацію про Сили оборони та ситуацію в обласному центрі, повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"У грудні 2022 року чоловік із власних ідеологічних мотивів налагодив зв'язок із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території та через Telegram передавав інформацію, яку росіяни використовували у воєнних цілях", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також, з червня 2023 року до серпня 2024 року засуджений повідомляв ворогу про загальну обстановку в Херсоні, настрої місцевих жителів, передавав координати, які допомагали визначати місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та військової техніки.

За даними слідства, ця інформація використовували для коригування ударів, планування бойових дій та проведення інформаційно-психологічних операцій. Зафіксовано, що по окремих координатах, які передав засуджений, росіяни здійснювали артилерійські обстріли з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.