В Одесі поверхня нагрівалася до 52,9 градусів, у Києві до 51,2 – ЛУН

Температурний максимум поверхні у Києві склав 51,2 °C, йдеться у дослідженні порталу новобудов ЛУН за даними, отриманими за 26-29 червня 2026 року із супутників європейської програми Copernicus Sentinel-3.

Як повідомили у пресслужбі проєкту, ЛУН проаналізував ефект міського теплового острова для Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Криму, а також для Парижа та Варшави. Створені мапи демонструють не температуру повітря, а температуру поверхні – дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності – у момент прольоту супутника близько полудня. Дослідження наочно показує, наскільки сильніше нагріваються щільно забудовані райони порівняно з зеленими зонами.

Серед міст, які потрапили до вибірки, найвищі температури поверхні зафіксовані саме в Україні. В Одесі поверхня нагрівалася до 52,9 °C, а на території Криму – до 54,5 °C, що перевищує максимальні значення у Парижі (47,2 °C) та Варшаві (50,1 °C).

"Міста сьогодні конкурують не лише за квадратні метри, а й за якість середовища. Зелені зони, водойми та невисока щільність забудови безпосередньо впливають на те, наскільки комфортно людям жити під час літньої спеки. Дані супутників дозволяють це побачити дуже наочно: варто відійти від суцільного асфальту й бетону до лісу чи парку – і температура поверхні може бути нижчою на 10-15 градусів. Саме тому при виборі житла важливо дивитися не лише на квартиру, а й на середовище навколо неї", – коментує Анна Денисенко, керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН.

Абсолютний максимум у зоні дослідження Києва склав 51,2 °C. У межах самого Києва найвищі температури поверхні – до 47 °C °C – зафіксовані у промислових та транспортних районах, насамперед у Дарницькій промзоні та біля Бортницької станції аерації. На правому березі найбільш нагрітими стали промислові території Оболоні та Подолу.

Натомість Голосіївський ліс, Конча-Заспа, Дніпро та Київське водосховище залишаються на 10-15 градусів прохолоднішими за навколишню забудову. Особливо показовий Голосіївський ліс: у його глибині температура поверхні місцями опускалася приблизно до 20 °C, тоді як після закінчення лісового масиву вона майже одразу зростала більш ніж на 5 °C.

У Львові найгарячішими стали центральні квартали, Левандівка, Кульпарківська та промислові райони, тоді як Брюховичі, Винники та великі зелені масиви залишилися суттєво прохолоднішими. В Івано-Франківську найбільше нагріваються центральна частина міста та щільна забудова, а прохолодніші температури фіксуються біля зелених зон і водойм. В Одесі температурний контраст особливо добре видно між центральними кварталами та узбережжям: прибережна смуга й морська акваторія природно охолоджують навколишні райони.

Карти побудовані на основі відкритих даних європейської програми Copernicus. Використано інформацію із супутників Sentinel-3A та Sentinel-3B, обладнаних тепловим радіометром SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) із просторовою роздільністю близько 1 км. Дані є відкритими та безкоштовними.

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