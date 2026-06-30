Ексзаступник голови РДА у Києві пропонував "вирішення питань" з ТЦК за хабарі до $20 тис. – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю райдержадміністраці, який за хабарі пропонував у Києві бажаючим уникнути військової служби широкий спектр послуг, повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Киянин – у минулому посадовець райдержадміністрації – за гроші обіцяв вирішити питання у ТЦК: від зняття з розшуку до списання з військового обліку. Ціна послуги залежала від зовнішніх факторів та складності процедур і могла сягати понад $20 тис.", – йдеться у повідомленні на сайті поліції.

За даними слідства, потенційних "клієнтів" зловмисник підшукував через свої знайомих за принципом "сарафанного радіо", маніпулюючи нібито заробленим авторитетом під час роботи заступником голови однієї з РДА у м. Києв.

"Щоразу в розмовах ділок наголошував про можливість вирішити будь-які питання та хизувався нібито наявністю зв'язків серед "потрібних" людей в держустановах, зокрема й у декількох ТЦК столиці", – розповідають у поліції.

За оперативною інформацією, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку вартувало від $2 до $5 тис. Оформлення бронювання чи відстрочки могло обійтися "клієнту" від $9 до $20 тис., а непридатність за станом здоров'я – в понад $20 тис.

"В одному з випадків, зловмисник за $3,5 тис. пообіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. Для цього він мав перевести його та поставити на облік у іншому ТЦК столиці, де нібито мав важелі впливу. Там на нього б склали протокол про адмінправопорушення з подальшим прийняттям "потрібного" рішення", – інформують правоохоронці.

Однак згодом експосадовець повідомив, що попередня домовленість вже не можлива через посилення комплексних заходів з мобілізації в центрах комплектування. Тож запропонував змінити "алгоритм" вирішення питання, але зауважив, що це вартуватиме ще $17,5 тис. За цю суму підозрюваний повинен був працевлаштувати "клієнта" до одного з державних вищих навчальних закладів столиці. Така робота дозволила б йому знятися з розшуку та отримати бронювання від військової служби на 1 рік.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.