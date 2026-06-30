Жителя Руської Лозової шпиталізовано у важкому стані внаслідок удару дрону по цивільній автівці

У вівторок, близько 9:40, російський FPV-дрон поцілив по цивільній автівці у Руській Лозовій Дергачівської громади (Харківська обл.), поранено 61-річного місцевого жителя, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Чоловіку відірвало нижню кінцівку, також він зазнав численних уламкових уражень тіла та у важкому стані був госпіталізований до однієї з харківських лікарень", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.