Інтерфакс-Україна
Події
13:37 30.06.2026

Жителя Руської Лозової шпиталізовано у важкому стані внаслідок удару дрону по цивільній автівці

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У вівторок, близько 9:40, російський FPV-дрон поцілив по цивільній автівці у Руській Лозовій Дергачівської громади (Харківська обл.), поранено 61-річного місцевого жителя, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Чоловіку відірвало нижню кінцівку, також він зазнав численних уламкових уражень тіла та у важкому стані був госпіталізований до однієї з харківських лікарень", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харківщина #атаки_рф #лозова

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