Інтерфакс-Україна
Події
13:32 30.06.2026

До шести людей, серед них – дитина, зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по Запоріжжю – ДСНС

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До шести людей, серед них – дитина, зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по Запоріжжю – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

За оновленими даними, кількість постраждалих через удар російського безпілотника по Запоріжжю зросла до шести людей, серед них – дитина, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА по Запоріжжю зросла до 6 людей, серед них – одна дитина", – повідомляють у телеграм-каналі ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені.

Теги: #запоріжжя #атаки_рф #дснс

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