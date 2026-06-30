Інтерфакс-Україна
Події
13:10 30.06.2026

Кабмін отримав EUR3,8 млрд від Євросоюзу на фінансування ОПК та термінові потреби війська – Свириденко

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Кабмін отримав EUR3,8 млрд від Євросоюзу на фінансування ОПК та термінові потреби війська – Свириденко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще EUR3,8 млрд від Європейського Союзу, їх буде спрямовано на посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,8 млрд євро від Європейського Союзу. Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб – виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan", – написала вона у Телеграмі.

Прем’єрка нагадала, що 25 червня до держбюджету надійшло EUR3,2 млрд для бюджетної підтримки в межах цієї самої позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить EUR7 млрд.

Теги: #свириденко #фінансування #опк #єс

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