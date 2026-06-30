Інтерфакс-Україна
Події
13:02 30.06.2026

У ДТП у Києві загинула одна людина, ще дві поранені – поліція

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Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Подільському районі столиці, в якій загинула одна людина, ще дві дістали поранень, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 08:40 години на вулиці Івана Виговського сталася масштабна аварія за участі п’ятьох автомобілів… Внаслідок зіткнення транспортних засобів 51-річна водійка автомобіля Hyundai загинула на місці події. Також травми отримали 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка. Їх госпіталізували", – інформують на сайті правоохоронців.

Попередньо правоохоронці встановили, що 21-річний водій автомобіля BMW, рухаючись вул. Івана Виговського, зіткнувся із автомобілем Merсedes, який рухався в попутному напрямку в другій смузі руху, а далі допустив ще одне зіткнення – з автомобілем Daewoo Lanos. Надалі некерований BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілями Hyundai та KIA, які рухалися назустріч.

Слідчі встановлюють усі обставини та механізм ДТП, після чого буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Теги: #київ #нацполіція #дтп

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