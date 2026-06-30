Заочно повідомлено про підозру чотирьом депутатам т.з. днр

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру чотирьом депутатам так званої народної ради днр за допомогу окупантам відправити на фронт близько 60 тис чоловіків з Донеччини, повідомляє Офіс генпрокурора України у вівторок.

"У лютому 2022 року депутати проголосували за указ про загальну мобілізацію на окупованій території Донеччини, і це рішення стало частиною механізму, який дозволив забирати чоловіків і відправляти їх воювати проти України", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

У відомстві підкреслюють, що під загрозою переслідування 60 тис людей примусово мобілізовували через незаконні військкомати днр та відправляли на фронт у складі армії РФ.

Чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Двоє з них уже раніше заочно засуджені за злочини проти нацбезпеки України.