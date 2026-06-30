Інтерфакс-Україна
Події
12:50 30.06.2026

Заочно повідомлено про підозру чотирьом депутатам т.з. днр

1 хв читати
Заочно повідомлено про підозру чотирьом депутатам т.з. днр

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру чотирьом депутатам так званої народної ради днр за допомогу окупантам відправити на фронт близько 60 тис чоловіків з Донеччини, повідомляє Офіс генпрокурора України у вівторок.

"У лютому 2022 року депутати проголосували за указ про загальну мобілізацію на окупованій території Донеччини, і це рішення стало частиною механізму, який дозволив забирати чоловіків і відправляти їх воювати проти України", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

У відомстві підкреслюють, що під загрозою переслідування 60 тис людей примусово мобілізовували через незаконні військкомати днр та відправляли на фронт у складі армії РФ.

Чотирьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Двоє з них уже раніше заочно засуджені за злочини проти нацбезпеки України.

Теги: #донеччина #офіс_генпрокурора #днр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 30.06.2026
Чотири людини поранені через російські удари по Донеччині – поліція

Чотири людини поранені через російські удари по Донеччині – поліція

17:01 29.06.2026
Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

Засновник кримських зоопарків отримав підозру у справі пограбування "Асканії-Нової" – прокуратура

11:29 28.06.2026
Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

Донецька область: троє людей постраждали через обстріли за добу

16:44 26.06.2026
У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

15:21 24.06.2026
Прокурору з Івано-Франківщини повідомлено про підозру за "сприяння" в працевлаштуванні з бронюванням

Прокурору з Івано-Франківщини повідомлено про підозру за "сприяння" в працевлаштуванні з бронюванням

16:57 23.06.2026
Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

14:05 23.06.2026
У справі щодо замаху на представника ГУР затримано посередника, який підшукував виконавця – прокуратура

У справі щодо замаху на представника ГУР затримано посередника, який підшукував виконавця – прокуратура

17:21 22.06.2026
Екскомандиру бригади ТрО зі Львівщини оголошено підозру у нарахуванні 80 млн грн незаконних бойових виплат

Екскомандиру бригади ТрО зі Львівщини оголошено підозру у нарахуванні 80 млн грн незаконних бойових виплат

16:58 22.06.2026
У Святогірській лаврі все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати – Донецька ОДА

У Святогірській лаврі все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати – Донецька ОДА

13:50 19.06.2026
Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ударів по Краматорську

ВАЖЛИВЕ

У Монако внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед них, імовірно, український бізнесмен – ЗМІ

Зеленський: Червень і липень мають стати результативними для України в питанні гарантій безпеки

Україна надалі відповідатиме на атаки, заявив Зеленський у відповідь на удари РФ по українським містам

Росія вже 15 разів переносила терміни захоплення Донецької області – Зеленський

"Укренерго" планує обмеження електропостачання у вівторок увечері для промисловості та населення

ОСТАННЄ

Нова Зеландія передасть Україні гуманітарну допомогу на $5 млн

Кількість постраждалих від удару по Сумах зросла до 11 осіб – мерія

Велика Британія реформує свої збройні сили за зразком українських – Politico

УЧХ попереджає про поширення у Telegram фейкової інформації про нібито виплати від організації

Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

McDonald's відкрив третій ресторан у Черкасах

Польща не буде передавати Україні винищувачі МіГ-29 – голова польського Міноборони

Негода залишила без світла майже 600 населених пунктів у 8 областях України – "Укренерго"

Щонайменше семеро поранених через удари російських КАБ по цивільній інфраструктурі в Сумах – ОВА

До чотирьох зросла кількість постраждалих через удар ворога по Запоріжжю – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА