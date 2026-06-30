Нова Зеландія передасть Україні гуманітарну допомогу на $5 млн

Нова Зеландія оголосила про надання пакету гуманітарної допомоги на суму $5 млн, повідомило Міністерство закордонних справ країни

"На тлі триваючих жорстоких атак з боку Росії Нова Зеландія надає Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 5 мільйонів доларів. Нова Зеландія рішуче підтримує Україну та її народ", – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Нової Зеландії у соціальній мережі Х вівторок.

Нова Зеландія виділила Україні понад $152 млн (понад 250 млн новозеландських доларів) загальної допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Її підтримка охоплює регулярні транші військової, гуманітарної та фінансової допомоги, а також тренування військових.