Кількість постраждалих від удару по Сумах зросла до 11 осіб – мерія

Кількість постраждалих через масований удар КАБами у Сумській громаді зросла до 11 осіб, повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Сьогодні ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури Сумської міської громади. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані. Медики надають необхідну допомогу, "- написав він у телеграм у понеділок.

Раніше повідомлялося про сімох постраждалих та про те, що одна людина перебуває у важкому стані. З-під завалів рятувальникам вдалося врятувати жінку.

"На місці працюють усі екстрені та профільні служби. Триває ліквідація наслідків удару, обстеження території та уточнення інформації щодо руйнувань", – зазначив Кобзар.