Велика Британія реформує свої збройні сили за зразком українських – Politico

Велика Британія оголошує про одну з найбільших реформ своїх збройних сил за останні десятиліття, беручи за зразок досвід війни в Україні, пише Politico.

"План інвестицій у оборону", який прем’єр-міністр Кір Стармер має оприлюднити у вівторок в рамках одного зі своїх останніх кроків перед відставкою, свідчить про те, що Велика Британія наслідує успішний досвід України, зосереджуючись на "недорогих системах, здатних знищувати цінні цілі, та інноваційних циклах, що вимірюються тижнями, а не роками", – йдеться у повідомленні на сайті видання.

Так, у "Плані інвестицій у оборону" (Defence Investment Plan, DIP – ІФ-У), анонсована заява про те, що не буде виділено нових коштів на будівництво до восьми есмінців з керованою ракетною зброєю типу 83 та фрегатів типу 32 – проектів, які мали стати ключовою складовою відновлення чисельності Королівського флоту у 2030-х роках.

"Натомість Велика Британія інвестуватиме у щонайменше шість нових бойових кораблів типу "Common Combat Vessel", які виконуватимуть функції кораблів управління для безпілотних систем, серед яких – підводні протичовнові кораблі типу 93, безпілотні ракетні платформи типу 91, а також безпілотні сенсорні платформи типу 92 і типу 94 для повітря та моря", – інформує стаття.

Як пише видання, це заслуговує на увагу, оскільки, не маючи власного військово-морського флоту, Україна розгромила Чорноморський флот Росії, використовуючи комбінацію морських і повітряних дронів та ракет.

За інформацією, перехід на безпілотні технології поширюється й на Королівські повітряні сили: у понеділок ввечері офіційні особи натякнули на інвестиції в "національну програму спільних бойових повітряних операцій", в рамках якої будуть створюватися автономні літаки, що літатимуть разом зі своїми пілотованими аналогами – це є частиною британсько-італійсько-японської програми "Global Combat Air Programme", спрямованої на розробку винищувача шостого покоління.

Також згідно з DIP, Велика Британія частково наблизиться до досягнення нової мети НАТО – виділяти 3,5% ВВП на оборону до 2035 року, однак витрати Британії відстають від темпів інших союзників, таких як Німеччина, Франція та Польща. Новий інвестиційний план передбачає збільшення оборонного бюджету, який на цей парламентський термін становить GBP270 млрд, ще на близько GBP15 млрд.

"Це включає GBP5 млрд, які, як оголосив уряд, будуть витрачені на модернізацію безпілотників, причому Міністерство оборони наводить як приклад підходу, який слід взяти за зразок, 200 000 безпілотників, що використовуються щомісяця в Україні", – зазначає Politico.

Відтепер DIP фінансуватиме найбільший у Європі центр випробувань дронів, який працюватиме разом із новою робочою групою з метою "постійного нарощування обсягів виробництва", щоб забезпечити британські збройні сили дронами.