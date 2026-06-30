Інтерфакс-Україна
Події
12:14 30.06.2026

УЧХ попереджає про поширення у Telegram фейкової інформації про нібито виплати від організації

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УЧХ попереджає про поширення у Telegram фейкової інформації про нібито виплати від організації
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про поширення у соціальній мережі Telegram неправдивої інформації про нібито виплати від організації.

"У Telegram-каналах знову поширюються неправдиві повідомлення про нібито одноразову грошову допомогу в розмірі 9 600 грн від Українського Червоного Хреста. У таких публікаціях користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання виплати. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Український Червоний Хрест не оголошував програм допомоги на таких умовах і не проводить реєстрацію через сторонні сайти чи Telegram-канали. Вся актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційному сайті УЧХ та на офіційних сторінках організації у соціальних мережах.

УЧХ закликає не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити свої персональні чи банківські дані на невідомих сайтах і завжди перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.

Якщо ви натрапили на подібне повідомлення або маєте сумніви щодо правдивість інформації, повідомте на електронну адресу [email protected] або за телефоном 0 800 357 100.

Теги: #шахраї #тчху #учх

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