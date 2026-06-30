Далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Українські далекобійні санкції повторно досягли центру космічного зв’язку "Дубна" у Московському регіоні, який використовується для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного зв’язку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий об’єкт супутникового зв’язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, відстань від державного кордону України до цього об’єкта більш ніж 500 кілометрів.

"Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій", – зазначив він.

Зеленський також повідомив про підготовку відповідних дій і щодо інших подібних об’єктів ворога.

22 червня генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження в ніч проти 21 червня центру космічного зв’язку у Московській області, полігону підготовки операторів БпЛА та логістичної інфраструктуру ворога, підтвердив ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів.