McDonald's відкрив третій ресторан у Черкасах

Фото: МакДональдз

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив у вівторок третій ресторан у Черкасах, за адресою пр.Перемоги, 8-а, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий ресторан розташований у популярній для прогулянок і відпочинку частині міста, поруч із парком і неподалік від Черкаського зоопарку. Заклад має площу близько 480 кв. м, а у залі та на терасі облаштовано майже 300 місць для гостей. Зала ресторану працює щодня з 6:00 до 23:00, доставка "МакДелівері" – з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00. Клієнти можуть замовляти страви в залі через термінали самообслуговування, на "МакДрайві" або скористатися доставкою. Також доступний сервіс "Мобільне замовлення" в застосунку "МакДональдз", де можна не лише швидко оформити замовлення, а й накопичувати бали та обмінювати їх на улюблені страви. Новий заклад створив 65 робочих місць, долучитися до команди можуть і кандидати без попереднього досвіду роботи, зокрема молодь від 16 років.

Як і всі ресторани "МакДональдз" в Україні, новий заклад у Черкасах працює з дотриманням розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 140 ресторанів, із яких наразі працює 128 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету."МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).