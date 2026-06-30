Польща не буде передавати Україні винищувачі МіГ-29 – голова польського Міноборони

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Польща скасувала раніше заплановану передачу Україні винищувачів МіГ-29, що знімаються з озброєння, заявив глава Міноборони Владислав Косиняк-Камиш.

"Я запропонував дуже партнерський підхід. МіГи – в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися з цим", – сказав Косиняк-Камиш в інтерв’ю Polsat News.

Він уточнив, що згідно з угодою українці мали поділитися з Польщею своїм досвідом використання безпілотників на полі бою. "Це символічне питання, але дуже важливо, щоб вони поділилися ноу-хау та частково технологіями. Вони справді дуже вправні в цьому. І вони погодилися на це – а потім вийшли з цих угод", – підкреслив глава Міноборони Польщі.

"Немає МіГів для України, тому що немає безпілотників або безпілотних можливостей для Польщі", – підсумував він.

Раніше Косиняк-Камиш заявляв про заплановану передачу Україні винищувачів МіГ-29, що знімаються з озброєння ВПС Польщі, в обмін на передачу Україною Польщі безпілотних технологій. На озброєнні Військ Польщі перебуває 14 МіГ-29.