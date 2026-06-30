Інтерфакс-Україна
Події
11:42 30.06.2026

Негода залишила без світла майже 600 населених пунктів у 8 областях України – "Укренерго"

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Негода залишила без світла майже 600 населених пунктів у 8 областях України – "Укренерго"
Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Гроза і шквали, які пронеслися Україною у понеділок, призвели до повного або частково знеструмлення приблизно 600 населених пунктів у восьми областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій.

Як повідомила НЕК "Укренерго" у Телеграм у вівторок, у кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

Енергохолдинг ДТЕК зі свого боку повідомив, що його енергетикам на ранок вівторка вже вдалося повернути світло для понад 200 тис. родин Київської області.

"Роботи надзвичайно складні та потребують часу. Попри аномальну спеку, енергетики працюють без упину. Наразі одночасно задіяні 127 бригад. Робимо все можливе, щоб якомога швидше заживити всі домівки", – наголосив ДТЕК.

Він також закликав не наближайтеся до обірваних ліній електропередачі.

За даними "Укренерго", внаслідок обстрілів РФ на ранок є знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Крім того, як повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, минулої доби у Запоріжжі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на громадський транспорт поранення отримала працівниця газорозподільного підприємства. За його словами, постраждалу госпіталізовано, їй надають необхідну медичну допомогу.

В цілому в енергосистемі споживання через спеку продовжує зростати: на ранок вівторка воно було на 1,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня понеділка. Добовий максимум першого робочого дня тижня, зафіксований увечері, був на 7,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці.

"Укренерго" закликала перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00 та споживати електроенергію максимально ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 23:00.

Промисловим споживачам та бізнесу вона нагадала про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання, що убезпечить від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" вперше за тривалий час анонсувала графіки відключень е/е для бізнесу та населення на вівторок, 30 червня. Вони розраховані на період з 17:00 до 22:00. Причиною запровадження графіків назвали аномальну спеку на фоні руйнувань енергосистеми РФ.

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що Міністерство енергетики України розраховує на введення додаткової генеруючої потужності для стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії. Йдеться, зокрема, про присокрення ремонтів АЕС та ТЕС, активізацію підключення когенераційних установок та установок зберігання енергії, а також збільшення імпорту.

Теги: #укренерго #дтек #знеструмлення #негода #енергетика

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