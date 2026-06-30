Інтерфакс-Україна
Події
11:38 30.06.2026

Щонайменше семеро поранених через удари російських КАБ по цивільній інфраструктурі в Сумах – ОВА

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Щонайменше семеро поранених через удари російських КАБ по цивільній інфраструктурі в Сумах – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Семеро людей дістали поранень через масоване бомбардування об’єкта цивільної інфраструктури у Сумській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Керованими авіабомбами ворог сьогодні вдарив по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Зафіксовано чотири удари. Попередньо семеро людей госпіталізовано. Одна людина – у важкому стані. З-під завалів вдалося врятувати жінку", – написав він у телеграм.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Усі масштаби наслідків атаки з’ясовуються.

Теги: #атаки_рф #сумщина

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