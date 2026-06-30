До чотирьох зросла кількість постраждалих через удар ворога по Запоріжжю – ОВА

Кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю зросла до чотирьох людей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже четверо постраждалих: збільшується кількість людей, яким знадобилася допомога медиків внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років", – написав він у телеграм.

Раніше повідомлялось про двох постраждалих.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через влучання російського безпілотника поранено чотири людини, пошкоджено будинок та п’ять авто.

"Внаслідок удару російським БпЛА попередньо постраждали чотири людини. На місці влучання на відкритій території загорілися уламки безпілотника. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені двоповерхова будівля та п’ять легкових автомобілів", – повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. Психологи ДСНС надали підтримку 10 громадянам, з яких троє дітей.