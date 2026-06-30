Інтерфакс-Україна
Події
10:43 30.06.2026

СБУ затримала агента ФСБ, який повідомляв ворогу локації Сил оборони в Одесі

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СБУ затримала агента ФСБ, який повідомляв ворогу локації Сил оборони в Одесі

Служба безпеки викрила та затримала місцевого мешканця, який здійснював збір даних про місця дислокації Сил оборони в Одесі та Одеській області, повідомляє СБУ у вівторок.

"Фігурантом виявився місцевий мешканець, який потрапив до уваги ФСБ через власні публікації на підтримку режиму та збройних угруповань РФ в Телеграм-каналах, та відстежував пункти базування Сил оборони", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

За матеріалами справи, зловмисник повідомляв ворогу вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України, а також дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Нацгвардії, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації.

Для стеження та збору даних фігурант об’їжджав місцевість на авто, після чого доповідав куратору з РФ у месенджері, а потім видаляв листування.

Також зловмисник, щоб спровокувати поширення панічних настроїв серед місцевих жителів та дестабілізувати обстановку в місті та області, ініціював передачу вогнепальної зброї.

Під час обшуків у затриманого вилучено 3 смартфони із доказами його роботи на ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #одещина #агент_фсб #сбу

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