Інтерфакс-Україна
Події
10:40 30.06.2026

Голова Нацполіції: від початку війни поліцейські на фронті ліквідували понад 5,5 тис. окупантів, 41 загарбника взяли в полон

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Голова Нацполіції: від початку війни поліцейські на фронті ліквідували понад 5,5 тис. окупантів, 41 загарбника взяли в полон
Фото: Пресслужба Нацполіції

З початку повномасштабної війни бойові підрозділи поліції на фронті знищили 681 одиницю військової техніки ворога, ліквідували понад 5,5 тис окупантів та 41 взяли в полон, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

На сторінці в Фейсбук у вівторок голова Нацполіції нагадав, що вже за кілька днів Національній поліції України виповнюється 11 років.

"Українські поліцейські сьогодні – це не лише ті, хто забезпечує правопорядок у містах та громадах. Це й ті, хто у складі Сил безпеки та оборони України тримає найгарячіші ділянки фронту, нищить ворога та захищає нашу державу", – наголосив Вигівський.

За його словами, штурмова бригада "Лють", підрозділ "КОРД", бригада "Хижак" та стрілецькі підрозділи головних управлінь поліції щодня доводять, що українська поліція – це могутня бойова сила та велика професійна команда.

"З початку повномасштабної війни бойові підрозділи Національної поліції: знищили 681 одиницю військової техніки окупантів; пошкодили 712 одиниць техніки; знищили 30 861 ворожий БпЛА, РЕБи, радіолокаційну станцію, FPV та інші військові цілі; пошкодили 3 424 таких об’єкти", – зазначив голова Нацполіції.

Він уточнив, що за час війни поліцейські підрозділи на фронті ліквідували 5 тис. 656 окупантів, поранили 9 тис. 696 загарбників, а 41 окупанта взяли в полон.

"Але ця боротьба дається найвищою ціною – життям наших побратимів та посестер. Ми пам’ятаємо усіх. Підтримуємо поранених. Робимо все можливе, щоби повернути додому кожного, хто перебуває у полоні чи вважається зниклим безвісти", – підсумував голова Нацполіції.

Теги: #війна #нацполіція #вигівський

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