Інтерфакс-Україна
Події
10:28 30.06.2026

Чотири людини поранені через російські удари по Донеччині – поліція

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Чотири людини зазнали поранень унаслідок російських ударів по Донецькій області, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"По Дружківці росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" і трьома FPV-дронами. Внаслідок влучання дронів біля приватного будинка та в комунальний транспорт вивозу сміття поранено двох людей. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, позашкільний заклад освіти, дві вантажівки. Одна цивільна особа постраждала в Самійлівці через удар FPV-дрона. У Курициному ворожий FPV-дрон поцілив у цивільну вантажівку – є поранений", – повідомляють на сайті Національної поліції України.

На Краматорськ окупанти спрямувала чотири БпЛА різного типу – пошкоджено навчальний заклад, магазин, АЗС і автомобіль. Крім того, сьогодні вночі місто знову опинилось під обстрілом – пошкоджено будинки.

У Донецькому, Олександрівці, Біленькому та Іванівці пошкоджено по одному приватному будинку. У Софіївці – АЗС.

Також встановлено інформацію про одну загиблу людину в Дружківці, яку було вбито ударом "КАБ-250" 28 червня.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #донеччина #нацполіція #атаки_рф

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