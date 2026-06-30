ДБР: повідомлено про підозру правоохоронцю, який разом з адвокаткою обіцяв "захист" від мобілізації за $29 тис.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Національної поліції України повідомили про підозру правоохоронцю, який, за даними слідства, був учасником схеми з незаконного впливу на рішення щодо військовозобов’язаних.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що адвокатка пропонувала клієнтам за гроші незаконне сприяння у виключенні з розшуку ТЦК та СП та оформленні непридатності до військової служби за станом здоров’я.

"До реалізації схеми вона залучила правоохоронця, який використовував свої зв’язки серед керівництва одного з районних ТЦК та СП Миколаївської області", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, вартість "послуг" зловмисників становила $29 тис.

Фігурантів викрили під час одержання чергової частини обумовлених коштів та виключення військовозобов’язаного з розшуку.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

В ДБР уточнюють, що кримінальне провадження щодо адвокатки розслідує Національна поліція України. Їй також повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

Досудове розслідування триває. ДБР встановлює усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми, зокрема серед посадовців ТЦК та СП.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.