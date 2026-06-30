Інтерфакс-Україна
Події
10:02 30.06.2026

До семи зросла кількість загиблих через російську ракетну атаку по Дніпру – ОВА

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До семи зросла кількість загиблих через російську ракетну атаку по Дніпру – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість загиблих через російську ракетну атаку по Дніпру у понеділок зросла до сімох людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав важкі поранення під час ворожої атаки на Дніпро напередодні. Лікарі зробили все можливе, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Цей ракетний удар забрав життя сімох людей – шістьох чоловіків та однієї жінки", – поінформував він у телеграм.

За його словами, 16 постраждалих містян залишаються у медичних закладах, із них семеро – у важкому стані.

Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 29 постраждалих через російський ракетний удар по інфраструктурі Дніпра.

Теги: #дніпро #атаки_рф

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