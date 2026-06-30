Одна людини загинула, шестеро поранених через атаку дрона окупантів на міжміський автобус на Сумщині – ЗМІ

Одна людини загинула, шестеро дістали поранень через атаку російського безпілотника по міжміському автобусу "Лебедин – Харків" у Богодухівському районі Сумської області, повідомляє "Кордон.Медіа".

"Дрон влучив у автобус по обіді 29 червня на трасі Харків – Охтирка у Богодухівському районі. У салоні було 11 пасажирів та водій. Загинула 75-річна жінка, жителька Лебединщини. Ще шістьох поранено – з них двоє жителів Охтирського району", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі видання.