Інтерфакс-Україна
Події
09:46 30.06.2026

Двоє поранених через атаки ворожих БпЛА по Чернігівщині – ДСНС

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Двоє поранених через атаки ворожих БпЛА по Чернігівщині – ДСНС
Фото: ДСНС

Дві людини зазнали поранень через атаки російських безпілотників у Чернігівської області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Минулої доби російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. У Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп, травмовано 67-річного чоловіка. У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання.

Теги: #чернігівщина #дснс #атаки_рф

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