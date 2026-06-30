Двоє поранених через атаки ворожих БпЛА по Чернігівщині – ДСНС

Фото: ДСНС

Дві людини зазнали поранень через атаки російських безпілотників у Чернігівської області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Минулої доби російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. У Чернігівському районі ворожий дрон влучив у вантажний автомобіль. Внаслідок удару загорівся причіп, травмовано 67-річного чоловіка. У Новгород-Сіверському районі через падіння БпЛА на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Внаслідок події травмовано 84-річну жінку", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання.