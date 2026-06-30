Окупанти понад 1 тис. ударів завдали по населених пунктах України

Фото: ДСНС

Російські війська на ранок вівторка завдали понад 900 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого троє загиблих та 18 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. 3 людини загинуло, ще 18 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 24 авіаудари по Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Листівці, Петропавлівці, Любицькому, Данилівці, Любимівці, Підгірному, Новому Полю, Новосолошиному, Рибальському, Оріхову, Верхній Терсі, Сонячному, Червоному Яру, Широкому, Омельнику, Долинці, Копанях та Бабашах.

Він додав, що 712 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Річне, Новоолександрівку, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Канівське, Калинівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Придорожнє та Гірке.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір’ю, Чарівному та Новоселівці, а 235 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новоселівці, Варварівці, Придорожньому та Гіркому.

Крім того, надійшло 95 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Унаслідок майже 100 ворожих обстрілів по 29 населених пунктах у 18 громадах Сумської області за добу постраждали 10 людей, також зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

За його словами, у Глухівській громаді поранені 63-річний і 52-річний чоловіки, 34-річна жінка; травмована 31-річна жінка; у 33-річної та 40-річної жінок – гостра реакція на стрес. У Середино-Будській громаді тяжко поранений 52-річний чоловік, травмована 56-річна жінка. У Миколаївській сільській громаді травмований 63-річний чоловік. У Буринській громадій поранений 36-річний чоловік.

Григоров додав, що госпіталізовано 20-річного чоловіка, пораненого 27 червня у Ворожбянській громаді. До медиків звернулася 59-річна жінка, травмована 24 червня у Конотопській громаді.

Крім того, зафіксовано пошкодження в Глухівській громаді – житлові будинки, нежитлові приміщення, вантажні автомобілі, об’єкти інфраструктури. У Середино-Будській громаді – знищений житловий будинок, пошкоджені домоволодіння, господарча споруда та автомобілі.

Також у Краснопільській громаді – багатоквартирні й приватні будинки, господарчі споруди, у Есманьській громаді зруйновані житловий будинок і господарчі споруди.

Також у Ямпільській, Річківській, Комишанській, Сумській, Буринській, Миколаївській сільській, Великописарівській, Свеській громади – пошкоджені об’єкти інфраструктури, житло, транспорт і нежитлові приміщення.

Крім того, п’ятьох людей евакуювали.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 29 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів четверо людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей", – написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей; у Губарівці Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 66 і 18 років, чоловіки 61 і 40 років; у Старому Салтові зазнали поранень жінки 60 і 70 років та 73-річний чоловік; у Таранівці Зміївської громади постраждали дівчатка 9 і 10 років; у Берестині зазнала поранень 72-річна жінка; у Боровій постраждав 64-річний чоловік; у Богодухові зазнав поранень 60-річний чоловік; у Гороховатці Борівської громади загинули двоє людей (їхні дані уточнюються).

Російські війська обстріляли Херсонську область, 11 людей постраждали, серед них троє дітей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них – 3 дитини", – написав він у телеграм та уточнив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Комишани, Зимівник, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Незламне, Дніпровське, Велетенське, Томина Балка, Розлив, Дослідне, Кізомис, Янтарне, Новодмитрівка, Олександрівка, Інгулець, Киселівка, Микільське, Дар’ївка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Вірівка, Матросівка, Високе, Тараса Шевченка, Раківка, Червоний Яр, Дудчани, Томарине, Новорайськ, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Крім того, понівечено стільникові вежі, фермерське господарство, газопроводи, господарчі споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали три людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками", – написав він у телеграм.

Ганжа вказав, що на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, автівки. Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі противник бив по Миколаївській громаді. Зайнявся склад з зерном. Поранена 56-річна жінка. Її госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Криничанській громаді. На Синельниківщині ворог завдав удару по Новопавлівській та Богинівській громадах. Знищений трактор, понівечений приватний будинок.