Через теракт у Монако постраждав бізнесмен українського походження Вадим Єрмолаєв – ЗМІ

Всі постраждалі від теракту у Монако є членами однієї родини, один із поранених дорослих є бізнесменом українського походження Вадим Єрмолаєв, повідомляє Le Figaro.

"58-річний бізнесмен, який очолює імперію, що охоплює сфери нерухомості, промисловості та виноробства, і який отримав кіпрське громадянство, видається досить скандальною постаттю у фінансовій сфері. Він постраждав під час вибуху в Монако в понеділок увечері й зараз перебуває між життям і смертю", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, Єрмолаєв – бізнесмен з Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes.

У 2019 році він відмовився від громадянства України та отримав громадянство Кіпру.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив проти нього персональні санкції строком на десять років.

За даними СБУ, підставою стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії, за версією української влади, сплачували податки до російського бюджету.

Наприкінці 2025 року на Кіпрі за запитом Інтерполу затримали сина бізнесмена Артура Єрмолаєва, це було пов’язано зі справою про діяльність мережі кол-центрів.

Як повідомлялось, у Монако ввечері понеділка, 29 червня, біля одного з багатоквартирних будинків стався вибух, постраждали три людини, двоє з них перебувають у критичному стані.