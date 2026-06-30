Астронавти NASA у вівторок вийдуть з МКС у відкритий космос для проведення ремонтних робіт

Американські астронавти, які працюють на Міжнародній космічній станції (МКС), у вівторок вийдуть у відкритий космос для ремонту канадського дистанційного маніпулятора Canadarm2 орбітальної лабораторії, повідомляє NASA.

Астронавтам Крістоферу Вільямсу та Джессіці Меїр належить замінити на запасний зап’ястковий шарнір у руці-маніпуляторі, який вийшов з ладу. За даними NASA, 27 травня під час планових операцій із використанням Canadarm2 було виявлено, що маніпулятор споживав підвищений струм двигуна і не рухався належним чином. У результаті його використання було призупинено.

Canadarm2 призначений для переміщення обладнання та астронавтів зовні МКС і забезпечення різних операцій, пов’язаних, зокрема, зі стикуванням кораблів і модулів.

Вихід із шлюзового модуля Quest американського сегмента станції розпочнеться о 8:35 кч за часом Східного узбережжя США (о 15:35 за київським часом) і триватиме приблизно 6,5 годин.

Цей вихід у відкритий космос стане 280-м за рахунком у межах робіт зі складання, технічного обслуговування та модернізації космічної станції.

Наразі на МКС працює екіпаж із семи осіб, зокрема космонавти "Роскосмосу" Сергій Кудь-Сверчков, Сергій Мікаєв та Андрій Федяєв, астронавти NASA Крістофер Вільямс, Джессіка Меїр і Джек Гетевей, а також астронавтка Європейського космічного агентства (ESA) француженка Софі Адено.