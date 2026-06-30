Інтерфакс-Україна
Події
09:17 30.06.2026

Місткість Київського метрополітену для укриття населення є службовою інформацією

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Місткість Київського метрополітену для укриття населення є службовою інформацією

В КП "Київський метрополітен" прокоментували можливість використовувати намети на станції під час повітряних тривог, а також зазначили, що місткість підземного простору метрополітену для укриття населення є службовою інформацією.

"Відомості щодо переліку, характеристики та стану захисних споруд підприємств, установ і організацій є службовою інформацією, тому інформація щодо місткості підземного простору метрополітену для укриття населення є також службовою інформацією ("Для службового користування")", – йдеться у відповіді підприємства на запит "Інтерфакс-Україна", в якому агентство цікавилося, яка максимальна кількість людей вміщується на станціях метрополітену.

Що стосується того, чи дозволено під час повітряних тривог використовувати на платформах метрополітену намети, у підприємстві зазначили, що в режимі укриття забезпечується максимальна можливість розміщення кількості населення на станції, з урахуванням місткості споруди, а також готовність персоналу до реагування на можливі позаштатні ситуації.

Так, відповідно до вимог утримання, облаштування та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, особи, які прибувають до укриття, можуть мати із собою найбільш необхідні речі, дводобовий запас продуктів.

Водночас забороняється приносити до споруд легкозаймисті речовини та громіздкі речі, що можуть перешкоджати розміщенню людей.

"Разом із цим, розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. Відповідну інформацію черговий персонал станцій надає громадянам, які перебувають на станціях як в укритті", – йдеттся у відповіді на запит.

У підприємстві також наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють як укриття. На вхід відкрито всі без винятку вестибюлі.

Як повідомлялося, за інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Піковий показник укриття людей на станціях метро 2 червня перевершено вже 15 червня на 1 тис. чоловік, або на 2,4%. Тоді на станціях столичної підземки укривалося майже 42 тис. людей, із яких 3,4 тис. – діти.

Теги: #київ #укриття #метро

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