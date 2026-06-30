Інтерфакс-Україна
Події
09:02 30.06.2026

Четверо загинули, ще 24 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Четверо загинули, ще 24 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 29 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів четверо людей загинули; постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей; у Губарівці Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 66 і 18 років, чоловіки 61 і 40 років; у Старому Салтові зазнали поранень жінки 60 і 70 років та 73-річний чоловік; у Таранівці Зміївської громади постраждали дівчатка 9 і 10 років; у Берестині зазнала поранень 72-річна жінка; у Боровій постраждав 64-річний чоловік; у Богодухові зазнав поранень 60-річний чоловік; у Гороховатці Борівської громади загинули двоє людей (їхні дані уточнюються).

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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