Інтерфакс-Україна
Події
08:59 30.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, 11 людей постраждали, з них троє дітей

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Ворог обстріляв Херсонщину, 11 людей постраждали, з них троє дітей
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли Херсонську область, 11 людей постраждали, серед них троє дітей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них – 3 дитини", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Комишани, Зимівник, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Незламне, Дніпровське, Велетенське, Томина Балка, Розлив, Дослідне, Кізомис, Янтарне,  Новодмитрівка, Олександрівка, Інгулець, Киселівка, Микільське, Дар'ївка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Вірівка, Матросівка, Високе, Тараса Шевченка, Раківка, Червоний Яр, Дудчани, Томарине, Новорайськ, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній, транспортній та  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникові вежі, фермерське господарство, газопроводи, господарчі споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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