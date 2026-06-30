Майже 100 обстрілів Сумщини за добу: постраждали 10 людей

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Унаслідок майже 100 ворожих обстрілів по 29 населених пунктах у 18 громадах Сумської області за добу постраждали 10 людей, також зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

За його словами, у Глухівській громаді поранені 63-річний і 52-річний чоловіки, 34-річна жінка; травмована 31-річна жінка; у 33-річної та 40-річної жінок – гостра реакція на стрес. У Середино-Будській громаді тяжко поранений 52-річний чоловік, травмована 56-річна жінка.

У Миколаївській сільській громаді травмований 63-річний чоловік. У Буринській громадій поранений 36-річний чоловік.

Григоров додав, що також госпіталізовано 20-річного чоловіка, пораненого 27 червня у Ворожбянській громаді, та до медиків звернулася 59-річна жінка, травмована 24 червня у Конотопській громаді.

Крім того, зафіксовано пошкодження в Глухівській громаді – житлові будинки, нежитлові приміщення, вантажні автомобілі, об'єкти інфраструктури. У Середино-Будській громаді – знищений житловий будинок, пошкоджені домоволодіння, господарча споруда та автомобілі.

Також у Краснопільській громаді – багатоквартирні й приватні будинки, господарчі споруди, у Есманьській громаді зруйновані житловий будинок і господарчі споруди.

Також у Ямпільській, Річківській, Комишанській, Сумській, Буринській, Миколаївській сільській, Великописарівській, Свеській громади – пошкоджені об'єкти інфраструктури, житло, транспорт і нежитлові приміщення.

Крім того, п'ятеро людей евакуювали.