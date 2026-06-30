Кількість жертв землетрусів у Венесуелі перевищила 1,7 тис. людей

Кількість жертв нещодавніх землетрусів у Венесуелі перевищила 1,7 тис. людей, повідомив у понеділок голова Національної асамблеї (парламенту країни) Хорхе Родрігес.

"Кількість загиблих унаслідок землетрусів минулої середи зросла до 1719 людей, 5034 дістали травм", – сказав він в ефірі венесуельського телебачення.

За його словами, постраждалими визнано понад 22,6 тис. людей.

Родрігес зазначив, що понівечено близько 900 будівель, з них 189 зруйновані повністю, понад 650 – частково.

Землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5 сталися у Венесуелі минулої середи ввечері за місцевим часом (після 01:00 кч у четвер) та у четвер уранці. Особливо постраждав штат Ла-Гуайра на півночі країни.