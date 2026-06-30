ППО України збила 138 зі 154 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 138 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 30 червня (з 18:00 29 червня) противник атакував 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел – РФ., Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.