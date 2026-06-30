РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали три людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Ганжа вказав, що на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, автівки. Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі противник бив по Миколаївській громаді. Зайнявся склад з зерном. Поранена 56-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У Кам'янському районі росіяни цілили по Криничанській громаді.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Новопавлівській та Богинівській громадах. Знищений трактор, понівечений приватний будинок.