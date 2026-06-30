Інтерфакс-Україна
Події
07:50 30.06.2026

Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 494 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 494 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1350 окупантів, один танк, 71 артсистема, шість бронемашин, 1952 БПЛА, а також 494 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб, танків – 12 067 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од, артилерійських систем – 45 040 (+71) од, РСЗВ – 1 901 (+0) од, засоби ППО – 1 455 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од, крилаті ракети – 4 797 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од, спеціальна техніка – 4 368 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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