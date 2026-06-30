Інтерфакс-Україна
Події
07:16 30.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, є три жертви і 18 поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є три жертви і 18 поранених
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали більше 900 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого троє загиблих та 18 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. 3 людини загинуло, ще 18 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 24 авіаудари по Малокатеринівці, Комишувасі, Розумівці, Веселянці, Григорівці, Новоолександрівці, Листівці, Петропавлівці, Любицькому, Данилівці, Любимівці, Підгірному, Новому Полю, Новосолошиному, Рибальському, Оріхову, Верхній Терсі, Сонячному, Червоному Яру, Широкому, Омельнику, Долинці, Копанях та Бабашах.

Він додав, що 712 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Річне, Новоолександрівку, Новояковлівку, Михайло-Лукашеве, Канівське, Калинівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Цвіткове, Рибне, Верхню Терсу, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Придорожнє та Гірке.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Чарівному та Новоселівці, а 235 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новоселівці, Варварівці, Придорожньому та Гіркому.

Крім того, надійшло 95 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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