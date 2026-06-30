30 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 червня відзначають Міжнародний день парламентаризму, Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда.

Православна церква вшановує пам'ять всіх святих; Собор 12 апостолів.

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Міжнародний день парламентаризму



Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 72 / 278.

Його метою є підвищення обізнаності людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

Саме парламенти ухвалюють закони, що регулюють життя суспільства та забезпечують прозорість, відповідальність та захист прав громадян.

Всесвітній день соціальних мереж

У 2010 році за ініціативою однієї з медіа-компаній США з’явилося особливе свято — Всесвітній день соціальних мереж, який відтоді щороку відзначають 30 червня.

Соціальні мережі - це онлайн-платформи, які дозволяють нам ділитися думками, ідеями та інформацією, створювати віртуальні спільноти. Завдяки соцмережам, ми завжди на зв’язку з людьми, спілкування з якими для нас важливе. Це можуть бути наші близькі, друзі, колеги або просто добрі знайомі.

Народилися в цей день:

85 років від дня проголошення (1941) у Львові Aкта відновлення Української держави;

160 років від дня народження Тихона Івановича Осадчого (1866-1945), українського письменника, економіста, земського статистика, громадського та кооперативного діяча;

100 років від дня народження Пола Наїма Берга (1926-2023), американського біохіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1980).

Ще цього дня:

1908 - В Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті;

1941 - Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 - У Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1991 - У Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на якій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 - Прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 - Почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 - Росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку РФ це було оголошено як "жест доброї волі", а насправді - чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Церковне свято

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Свято присвячене всім дванадцятьом апостолам Ісуса Христа, які були його найближчими учнями та першими проповідниками християнства. А ще одна назва свята – другий Великдень, оскільки багато звичаїв та традицій цього дня співзвучні з Великоднем.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків.

З прикмет цього дня:

Якщо ніч ясна, то наближається спека; пішов дощ - до сирого липня; серед дня закрилися квіти - до опадів; якщо гримить грім, то вродяться горіхи.

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