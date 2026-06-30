Інтерфакс-Україна
Події
05:36 30.06.2026

На Волині від удару блискавки постраждали семеро людей, серед них діти

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У селі Озеро на Волині блискавка влучила поблизу водойми, постраждали семеро людей, з них четверо дітей, повідомляє поліція Волинської області.

"У с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього семеро людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні", – йдеться в повідомленні.

На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.

У поліції додали, що також у Луцькому і Ковельському районах негода пошкодила приміщення і транспортні засоби.

Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/cherez-nehodu-postrazhdaly-liudy-politseiski-nadaly-neobkhidnu-dopomohu?fbclid=IwY2xjawSvt61leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrYkJydjlzS1QxdE1aTFNXc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm2x4MzKmjwzf2Bn3MYOcUhPd1fdoBTUFAZy8XHscrF0qnsJ9DzoNJFGulCB_aem_-1lj5VdVo55ykXmJsxp3Tw

Теги: #волинська #блискавка #постраждалі

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