Макрон привітав короля та королеву Таїланду з першим державним візитом до Європи

Президент Франції Еммануель Макрон вітає короля і королеву Таїланду з першим їхнім державним візитом до Європи.

"Ми раді вітати у Франції Їхні Величності Короля Маха Вачіралонгкорна та Королеву Таїланду Сутіду Баджрасудхабімалалакшану з їхнім першим державним візитом до Європи", – написав він у соцмережі Х.

Макрон зазначив, що в 2026 році під час святкування 170-ту річниці французько-таїландських дипломатичних відносин та 66 років після візиту короля Пхуміпона Адульядета та королеви Сірікіт на запрошення генерала де Голля, "ми обидва прагнемо зміцнити нашу співпрацю".

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2071657260376334432