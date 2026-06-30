Інтерфакс-Україна
Події
02:38 30.06.2026

Україна очікує якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС – Жовква

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Україна розраховує на якнайшвидше відкриття решти п'яти переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Європейський парламент завжди був на кілька кроків попереду інших інституцій Європейського Союзу в підтримці України. Ми високо цінуємо цю принципову позицію. Водночас сьогодні саме держави-члени мають ухвалити політичні рішення, які дозволять зберегти темп переговорного процесу. Ми очікуємо, що найближчим часом буде ухвалене рішення про відкриття решти п'яти переговорних кластерів", – наголосив він під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту в парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС на чолі з Пеккою Товері.

Під час зустрічі сторони обговорили перебіг переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, а також відповідність України критеріям членства.

За словами Жовкви, якби серед Копенгагенських критеріїв існував безпековий критерій, "Україна була б уже чемпіоном інтеграції".

Своєю чергою голова делегації Європарламенту Пекка Товері зазначив, що забезпечити безпеку Європи сьогодні неможливо без допомоги України, та підтвердив підтримку подальшого просування України на шляху до повноправного членства в ЄС.

Наприкінці зустрічі Жовква від імені президента України Володимира Зеленського вручив Товері орден "За заслуги" III ступеня.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ochikuyemo-yaknajshvidshogo-vidkrittya-peregovornih-klasteri-105149

Теги: #кластери #єс #жовква

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