Інтерфакс-Україна
Події
01:05 30.06.2026

У Монако внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед них, імовірно, український бізнесмен – ЗМІ

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У Монако ввечері понеділка, 29 червня, біля одного з багатоквартирних будинків стався вибух, постраждали три людини, двоє з них перебувають у критичному стані, повідомляє BFMTV.

За даними ЗМІ, сильний вибух відбувся близько 21:00. Інцидент трапився стався після того, як невідомий чоловік залишив рюкзак на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фолла. Внаслідок вибуху щонайменше троє людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані. Підозрюваний перебуває в розшуку та активно перебуває в розшуку.

Як повідомляє видання Le Figaro, троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком від 50 до 60 років зазнали важких травм, які загрожують їхньому життю. Один із них, за попередньою інформацією, є відомим українським бізнесменом. Разом із ними постраждав 13-річний підліток, стан якого оцінюють як середньої тяжкості.

Прокурор Монако Тібо Стефан підтвердив, що двоє людей перебувають у критичному стані, а життя однієї людини не загрожує небезпеці.

"Це, ймовірно, теракт. Наскільки мені відомо, це перший випадок в історії, коли подібний акт стався в князівстві", – сказав в свою чергу прем'єр-міністр Крістоф Мірман.

Джерела: https://www.bfmtv.com/police-justice/direct-explosion-a-monaco-un-premier-bilan-fait-etat-de-trois-blesses-dont-deux-graves-un-suspect-en-fuite_LN-202606290926.html

https://www.lefigaro.fr/nice/une-forte-explosion-retentit-au-coeur-de-monaco-plusieurs-blesses-20260629

Теги: #постраждалі #теракт #монако

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