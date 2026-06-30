Інтерфакс-Україна
Події
00:33 30.06.2026

На фронті за добу відбулося 184 боєзіткнення, на трьох напрямках боїв не було – Генштаб

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Російські війська від початку доби 184 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на слов'янському та гуляйпільському напрямках, а на трьох напрямках не проявляв активності, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 184 бойові зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6556 дронів-камікадзе та здійснив 1628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають. Ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, чотири з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Синельникового, Лиману, Стариці, Охрімівки, Вовчанських Хуторів, Шев'яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На куп'янському напрямку ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Ківшарівки.

Сім спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новомихайлівки, Новоселівки, Дробишевого та Лиману.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Три боєзіткнення тривають.

Між тим, у генштабі зазначають, що ворог не проявляв активності на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, ще два боєзіткнення тривають.

Усього 18 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Ганнівка, Шевченко, Родинське, Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Новопавлівка та Біляківка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та одинадцять – поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

21 атаку окупантів відбито на гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Копані, Привільне, Рівне, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське, ще одне боєзіткнення триває.

На оріхівському напрямку ворог два рази штурмував позиції українських захисників у районах Щербаків та Білогір'я.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032s32xysW8bnEZUScoRwLvN2ABfkhmuY8whZcWjxEkKWdRfxditiPrqdwV9i11pmLl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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