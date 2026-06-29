Ердоган – Мерцу: Туреччина працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією

Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру у війні між Росією та Україною, працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль, повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру у війні між Росією та Україною, працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль", – сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як зазначається, лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною, а також регіональні й глобальні питання.

Під час розмови Ердоган також заявив, що на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, Туреччина очікує демонстрації сильної політичної волі щодо зміцнення європейської оборони в рамках НАТО та збереження трансатлантичного зв'язку.

Джерело: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdoganin-almanya-sansolyesi-merz-ile-gorusmesine-iliskin-aciklama-29-06-26