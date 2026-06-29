Інтерфакс-Україна
Події
22:56 29.06.2026

Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

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Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем ситуації на Близькому Сході та підтвердили спільне зобов'язання не допустити отримання Іраном ядерної зброї, а також порушили питання війни Росії в Україні.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини для обговорення ситуації на Близькому Сході та підтвердив наше спільне зобов'язання забезпечити, щоб Іран ніколи не отримав або не розробив ядерну зброю", – написав Рубіо в соцмережі X.

За його словами, сторони також підтвердили необхідність справедливого розподілу оборонного навантаження між союзниками по НАТО.

Крім того, Рубіо і Вадефуль наголосили на необхідності досягнення міцного миру між Росією та Україною.

"Ми також підтвердили необхідність перенесення тягаря з НАТО та встановлення міцного миру між Росією та Україною", – зазначив держсекретар США.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2071672980523090266

Теги: #німеччина #рубіо #сша #мзс

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