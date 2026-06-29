Інтерфакс-Україна
Події
21:58 29.06.2026

Зеленський: Україна коригує далекобійні удари, щоб ускладнити Росії продовження війни

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Зеленський: Україна коригує далекобійні удари, щоб ускладнити Росії продовження війни

Україна коригує застосування далекобійних засобів ураження та удари середньої дальності, щоб максимально ускладнити Росії продовження війни та повернути її наслідки на територію держави-агресора, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується, також виконуються і санкції середньої дальності", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

За його словами, українська влада постійно координує відповідні дії з військовим командуванням, Службою безпеки України, міністром оборони та розвідкою, оперативно коригуючи роботу залежно від ситуації.

Президент також заявив, що дефіцит бензину в окремих регіонах Росії є одним із наслідків війни та українських ударів по російській інфраструктурі.

"Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну "десь там". Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя", – наголосив Зеленський.

 

Теги: #рф #далекобійні_удари

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